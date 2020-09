Multi-Channel-Strategie entwickeln und umsetzen

Auswahl der Distributions- und Vertriebskanäle

In einem weiteren Schritt muss sich der Hersteller entscheiden, welche Vertriebskanäle er nutzen will. Neben dem Einzelhandel, Großhandel oder Versandhandel hat in den letzten Jahren vor allem der Verkauf über das Internet an Bedeutung gewonnen. Hier lässt sich der Direktvertrieb über einen eigenen Online-Shop unterscheiden vom indirekten Vertrieb über Marktplätze im Internet oder über große Versandhändler wie beispielsweise Amazon. Auch der Verkauf über Ebay hat kleinen Herstellern neue Vertriebswege eröffnet.

Oft können mehrere Vertriebskanäle gleichzeitig genutzt werden, wenn sie sich gegenseitig unterstützen oder wenn eine höhere Reichweite damit möglich ist. Allerdings können sich daraus Konflikte ergeben: Beispielsweise können die Verkaufspreise über eine Vielzahl von Absatzkanälen nicht mehr vollständig kontrolliert werden. Zudem kann die Präsentation der Ware auf Marktplätzen und in fremden Online-Shops nicht immer beeinflusst werden.