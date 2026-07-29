Wie Mitarbeiter gegen Lohndiskriminierung vorgehen können

Gesetz schreibt Entgeltgleichheit vor

In Arbeitsverhältnissen gilt das Gebot der Entgeltgleichheit – häufig auch als Equal Pay bezeichnet.

Das bedeutet: Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, für gleiche oder gleichwertige Arbeit eine gleiche Vergütung zu zahlen. In § 7 Entgelttransparenzgesetz ist das Entgeltgleichheitsgebot hinsichtlich Frauen und Männern festgeschrieben:

„Bei Beschäftigungsverhältnissen darf für gleiche oder gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder einem Beschäftigten des anderen Geschlechts.“