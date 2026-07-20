Das Büro muss einen Mehrwert gegenüber dem Homeoffice bieten

Unternehmen können Mitarbeitende heute nicht allein mit Präsenzvorgaben zurück ins Büro holen. Wer langfristig Talente gewinnen und binden möchte, muss einen Arbeitsplatz schaffen, der produktiver, komfortabler und inspirierender ist als das Homeoffice.

Das Büro der Zukunft entwickelt sich deshalb zu einem hochwertig ausgestatteten Arbeitsort mit hoher Aufenthaltsqualität. Es ermöglicht gleichermaßen

konzentriertes Arbeiten,

persönlichen Austausch und

die Nutzung moderner Technologie.

Es muss sich für Mitarbeitende lohnen, den Arbeitsweg auf sich zu nehmen.

Dabei geht es längst nicht nur um neue Software oder digitale Tools. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Technologie, Raumqualität und einer Arbeitsumgebung, die unterschiedliche Arbeitsweisen unterstützt.