Absagen aufgrund von Qualifikation oder Persönlichkeit

Wie sieht es aber mit anderen Absagegründen aus, die klar in der Qualifikation, in der Eignung oder Persönlichkeit eines Bewerbers liegen? Ein AGG-konformer Absagegrund liegt dann vor, wenn in einem Anforderungsprofil für eine Stelle klare Anforderungen gestellt werden und ein Bewerber diese offensichtlich nicht erfüllt. Solche Anforderungen können sein:

Bestimmte Berufsausbildung oder Studium

Fach-, Sprach- oder IT-Kenntnisse

Berufserfahrung (Führungserfahrung, Auslandserfahrung, Erfahrung mit speziellen Kunden, Produkten oder Technologien)

Persönliche Kompetenzen wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Ausdrucksweise, Auftreten oder verkäuferisches Geschick

Wichtig ist dabei allerdings, dass die Anforderung für die erfolgreiche Ausübung der Tätigkeit nachvollziehbar erforderlich ist. Auch wenn für die Erfüllung der Tätigkeit bestimmte auf die Stelle bezogene Gegebenheiten unumgänglich sind, diese aber nicht mit den Vorstellungen des Bewerbers korrespondieren, sind das ebenfalls Absagegründe, die nichts mit dem AGG zu tun haben. Beispiele: Arbeitsort, Umfang von Dienstreisen, Gehaltsvorstellung oder Arbeitszeitrahmen.

Können die Anforderungen nicht direkt durch entsprechende Unterlagen überprüft werden, müssen Arbeitgeber entsprechende Indizien und Belege im Auswahlverfahren sammeln. Dies gilt insbesondere für die erwähnten persönlichen Kompetenzen und die Vorstellungen des Bewerbers zu den Arbeitsbedingungen.