Sprache muss die Zielgruppe erreichen

Während HR-Meetings geprägt sind von Diskussionen über politische Einflüsse, gehäuft mit denglischen Begriffen und Storytelling, mag Blue-Collar es lieber direkt: auf den Punkt, klar und schnörkellos.

Und noch besser: Wenn weniger geredet, dafür mehr gemacht wird.

Wo es sich bei White-Collar oft um Harmonie und Befindlichkeiten dreht und über die Mitarbeitenden gesprochen wird, verlangt blue-collar-gerechte Kommunikation

Konsequenz und

miteinander reden.

Viele Mitarbeitende im Blue-Collar-Bereich sprechen zudem kein Englisch. Trotzdem findet interne Kommunikation immer mehr in englischen Begriffen statt.

Appellative Aussagen wie „Let’s go.“, „We rock it.“, „Make it happen.“ klingen schön und gut, triggern jedoch die Zielgruppe in Produktion, Technik oder Logistik und sorgen eher für Unverständnis, Stirnrunzeln oder Kopfschütteln.

„Gibt’s das auch in einfach?“ oder „Was heißt das auf Deutsch?“ sind zynische Rückfragen, die die Sender erreichen, um dann doch so weiterzumachen wie bisher.

Wenn es darum geht, interne Kommunikation zu kreieren, die nicht nur sendet, sondern auch verstanden wird, dann kann es sinnvoll sein, die Zielgruppe einzubeziehen.

Ob in A/B-Tests oder auch Flur-Befragungen: einfach mal einen Zielgruppenvertreter vom Versand ansprechen und fragen:

„Versteht man das?“

„Passt das?“

„Was könnten wir verbessern?“

Das kostet etwas Zeit, aber wir sprechen von Minuten statt Stunden. Zeit, die gut investiert ist, wenn Botschaften ankommen sollen, statt am Ende nur vorbeizurauschen.