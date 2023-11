Warum braucht es spezielle Personalentwicklung für Blue-Collars und Grey-Collars?

Wenn es um Personalentwicklung, Weiterbildung, Förderung, Talentmanagement oder Führungskräfteentwicklung geht, haben viele Personalabteilungen ihre Kolleginnen und Kollegen im Sinn, die wie sie selbst in einem Büro und an einem Schreibtisch arbeiten. Mitarbeitende, die in anderer Form arbeiten, bleiben außen vor. Dabei das ist in vielen Branchen die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten.