Wie Sie Mentoring im Unternehmen einführen

Beispiel für Mentoring-Matching

Als Beispiel dient das Mentoring-Matching in einem Technologie-Unternehmen.

Mentor:

Name: Anna Müller

Position: Senior Softwareentwicklerin

Erfahrung: 10+ Jahre in der Softwareentwicklung, spezialisiert auf Webanwendungen

Stärken: Frontend-Entwicklung, agiles Projektmanagement

Ziele: Möchte ihr Wissen mit jüngeren Entwicklern teilen und sie in ihrer Karriere unterstützen.

Mentee:

Name: Max Schneider

Position: Junior Softwareentwickler

Erfahrung: 2 Jahre in der Softwareentwicklung, arbeitet hauptsächlich an Backend-Systemen

Ziele: Möchte seine Kenntnisse in der Frontend-Entwicklung vertiefen und mehr über agiles Projektmanagement lernen.

Matching:

Anna wird als Mentorin und Max als Mentee für ein Mentoring-Programm im Unternehmen ausgewählt. Aufgrund von Annas Fachkenntnissen in der Frontend-Entwicklung und agilen Methoden sowie Max’ Interesse an diesen Bereichen wird das Match als vielversprechend angesehen.

Sie treffen sich regelmäßig zu Gesprächen, in denen Anna Max bei technischen Fragen, User-Experience und Anwendungsorientierung berät, ihm bei der Erweiterung seiner Fähigkeiten in der Frontend-Entwicklung hilft und Einblicke in agile Arbeitsweisen gibt. Max kann von Annas langjähriger Erfahrung und Expertise profitieren, während Anna die Chance hat, ihre Führungs- und Schulungsfähigkeiten zu stärken.