Instrumente und Methoden der Personalentwicklung

Zielvereinbarungen

Das Zielvereinbarungsgespräch ist in unserem Unternehmen ein modernes und wichtiges Führungsinstrument. Wir möchten damit Mitarbeitende aktiv in das Unternehmensgeschehen einbeziehen und am Zielfindungsprozess direkt beteiligen.

Die Beschäftigten bekommen so Frei- und Gestaltungsräume, um die Ziele des Unternehmens umzusetzen, was eine starke Motivationswirkung zur Folge hat. Zu diesem Zweck findet üblicherweise jährlich ein Gespräch statt, in dem Ziele für das nächste Jahr vereinbart werden.

Diese Ziele orientieren sich an den Unternehmens- und Abteilungszielen, die der oder die Beschäftigte mit der betreffenden Führungskraft zusammen auf die eigene persönliche Arbeitssituation herunterbricht. So partizipiert die einzelne Person aktiv an der mittel- und langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens, was nebst Motivationssteigerung und Erhöhung der Eigeninitiative auch einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsqualität hat.

Zielvereinbarungsgespräche nehmen im Zusammenhang mit Beurteilungssystemen in unserem Unternehmen einen wichtigen Platz ein. Die Zielvereinbarung wird bei uns im Rahmen eines Beratungs-, Förder- oder Jahresgesprächs eingesetzt.

Führungskraft und Mitarbeiter legen qualitative und quantitative Ziele gemeinsam fest, stellen in regelmäßigen Abständen (meist ein Mal pro Jahr) den Zielerreichungsgrad fest und vereinbaren gemeinsam Personalentwicklungsmaßnahmen.

Die Ergebnisse dieses Feedback-Gespräches finden auch Eingang in unser Beurteilungssystem und auch in eine Ergebnisbewertung bei Qualifikationen. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen Feedback darüber erhält, ob und wie gut er seine Ziele erreicht hat und dass auch Lernziele und Lernerfolge thematisiert und vereinbart werden, insbesondere auch in Transferaktivitäten und Förderbereitschaft von Führungskräften.