VSTAPELN-Funktion mit intelligenten Tabellen in Excel nutzen

Intelligente Tabellen mit VSTAPELN() zusammenführen

Wiederholen Sie die oben bezeichneten Schritte für die anderen Datenbereiche oder Listen, die Sie mit VSTAPELN() zusammenführen wollen.

Dann können Sie die einzelnen intelligenten Tabellen mit der Funktion VSTAPELN() sehr einfach in eine neue Liste kombinieren.

Wählen Sie dazu die Zelle, in der sich die linke obere Ecke der neuen, zusammengeführten Liste befinden soll. Achten Sie darauf, dass sich darunter und rechts davon genug leere Zellen befinden, in denen alle Tabelleneinträge untereinander aufgelistet werden.

Im Beispiel der folgenden Abbildung erfassen Sie die Formel:

=VSTAPELN(tblWue5[#Alle];tblNue6;tblAug7)

Dabei enthält die intelligente Tabelle tblWue5 die Daten für Würzburg und die Überschriftzeile der gesamten Tabelle. Entsprechend enthalten die Tabellen tblNue6 und tblAug7 die Daten für Nürnberg und Augsburg.

Beim Erstellen der Formel markieren Sie die einzelnen Datenbereiche mit der linken Maustaste. Beim ersten Array markieren Sie die Kopfzeile mit (A2:C9), während Sie bei den anderen intelligenten Tabellen die Listeneinträge ohne Kopfzeile markieren; (A14:C16) und A21:C23.