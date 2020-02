In der Praxis schweifen Entschuldigungsschreiben häufig zu weit ab. In vielen Worten werden die Umstände geschildert, unter denen der Vorfall überhaupt passieren konnte. Dann werden Personen gesucht, die dafür verantwortlich sind oder anonyme Kräfte beschworen, gegen die man keinen Einfluss hat. Am Ende wird auch noch versichert, dass derlei „in den vielen Jahren der geschäftlichen Tätigkeit noch nie passiert sei“. Erst am Ende des Schreibens folgt der befreiende Satz: „Für diesen Zwischenfall bitten wir um Entschuldigung.“ Manche fügen, nachdem sie sich zuvor viel Mühe gegeben haben, andere für den Vorfall verantwortlich zu machen, noch ein gönnerhaftes „trotzdem“ hinzu: „Trotzdem bitten wir um Entschuldigung.“