Der Aufbau von Geschäftsbriefen nach DIN 5008

Die Richtlinien für Briefe sind in Deutschland in der Norm DIN 5008 festgehalten. In dieser Norm sind die Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung festgelegt.

Briefkopf

Der Briefkopf des Absenders muss den Namen und die vollständige Anschrift der sendenden Person oder Firma enthalten. Das Logo, die Telefon- und Faxnummer, die E-Mail-Adresse und die URL der Webseite sind sinnvolle Ergänzungen.

Anschrift

Die Empfängeradresse im Anschriftfeld wird ohne Leerzeilen geschrieben. Die Leerzeile zwischen Straße und Ort ist 2005 weggefallen. Durch diese Änderung wurde das Anschriftfeld dem internationalen Erscheinungsbild angepasst und ist von der Post besser maschinell lesbar. Das Wort „Firma“ wird nicht geschrieben, wenn aus dem Firmennamen klar hervorgeht, dass es sich um eine solche handelt (zum Beispiel GmbH).

Schreiben Sie zuerst den Namen der Firma, darunter den Namen des Ansprechpartners. Bei umgekehrter Reihenfolge könnte der Brief für einen persönlichen Brief gehalten werden, der bei Abwesenheit des genannten Empfängers ungeöffnet bleibt.

Ist der Brief für einen bestimmten Ansprechpartner bestimmt, wird der Name ohne den Zusatz „z. Hd.“ (zu Händen) genannt. Dieser Zusatz wird in der modernen Korrespondenz nicht mehr verwendet. Stattdessen: „Herrn Carsten Mustermann“.

Eine gut lesbare Standardschrift ist Pflicht. Auf Leerzeilen, Linien, Sonderzeichen und jegliche Hervorhebungen sollten Sie bei der Anschrift verzichten. Die Anschrift besteht aus diesen Angaben: