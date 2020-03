Eine längere Bahnfahrt kann gut zum Arbeiten genutzt werden: Noch ein paar Texte lesen oder etwas an der Präsentation feilen. Doch arbeiten macht hungrig. Sie brauchen einen Snack, der nicht kleckert oder klebt. Eine kleine Mahlzeit, die gesund ist und Energie liefert. Den richtigen Snack für die Zugfahrt machen Sie sich am besten selbst. Das ist gar nicht so schwer.