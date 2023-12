Wer erhält freiwillige Sozialleistungen?

Empfänger der Leistungen können einzelne Mitarbeitende, mehrere Mitarbeitende oder die ganze Belegschaft sein. Die Entscheidung liegt allein beim Arbeitgeber. Auch ehemalige Mitarbeitende können begünstigt werden, wenn etwa die Kosten für ein Ehemaligen-Treffen vom Arbeitgeber übernommen werden.

Einige Unternehmen nehmen Praktikanten, Auszubildende und leitende Angestellte von allen oder von bestimmten freiwilligen Sozialleistungen aus. Manche schränken die Leistungen ein. Azubis erhalten dann zum Beispiel einen geringeren Zuschuss zu den Kantinenkosten, weil sie an einigen Tagen in der Woche gar nicht im Betrieb sind, sondern in der Berufsschule.