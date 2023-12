Setzen Sie auf einwandfreie Technik.

Investieren Sie in hochwertige Technologie, um die Qualität von Bild und Ton zu optimieren. Regelmäßige Tests Ihrer Kamera, des Mikrofons und Ihrer Internetverbindung helfen, technische Störungen zu vermeiden.

Aufgabe: Testen Sie vor jeder Videokonferenz Ihre Kamera und das Mikrofon, planen Sie hierfür zwei bis drei Minuten Zeit ein.

Optimieren Sie Ihr Umfeld.

Schaffen Sie einen Arbeitsplatz, der Professionalität ausstrahlt. Eine neutrale, gut beleuchtete Umgebung fördert nicht nur die Konzentration, sondern unterstreicht auch Ihre Kompetenz.

Aufgabe: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hintergrund professionell und aufgeräumt wirkt und prüfen Sie die Beleuchtung.

Zeigen Sie Präsenz.

Setzen Sie bewusst auf Blickkontakt in die Kamera, um eine direkte Verbindung herzustellen. Wenn Sie selbst sprechen, schauen Sie in die Kamera. Bringen Sie ein Schild an der Kamera an, das Sie erinnert, dorthin zu schauen. Wenn andere sprechen, können Sie auf die jeweilige Person am Bildschirm schauen.

Ebenfalls wichtig: Eine aufrechte Haltung und eine klare, deutliche Sprache verstärken Ihre Präsenz und erhöhen Ihre Überzeugungskraft. Achten Sie darauf, dass die Kamera auf Augenhöhe angebracht ist.

Aufgabe: Üben Sie vor dem Spiegel oder mit einer Kollegin oder einem Kollegen, um sich an den direkten Blick in die Kamera zu gewöhnen.

Etablieren Sie eine gesunde Fehlerkultur.

Akzeptieren Sie, dass Fehler menschlich sind. Im beruflichen Kontext wird Authentizität oft mehr geschätzt als Perfektion. Lernen Sie, über Pannen hinwegzusehen und professionell damit umzugehen.

Aufgabe: Bewahren Sie auch dann Ruhe, wenn technische Probleme auftreten, und kommunizieren Sie transparent, wie Sie das Problem lösen werden.