Die Haltung entscheidet über die Leistung

Mit dem Selbstbewusstsein wächst die Energie. Selbstbewusste Menschen sind überzeugender, schlüpfen seltener in eine Opferrolle und brauchen weniger Motivation von außen. Gestärkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden schneller, handeln zügiger und erreichen dadurch bessere Ergebnisse.

Selbstvertrauen reduziert Zweifel – besonders im Kundenkontakt macht sich das bemerkbar. Kunden entscheiden sich für denjenigen, der das Produkt am überzeugendsten präsentiert. Sie kaufen, was ihnen am wenigsten Angst macht, nicht, was nach rationaler Abwägung wahrscheinlich das Optimum wäre. Die Folge: Selbstsichere Verkäufer verkaufen mehr.

Nichts ersetzt einen starken Glauben an uns selbst. Solange Menschen felsenfest davon überzeugt sind, dass sie etwas können, werden sie auch liefern. „Können“ bedeutet in diesem Fall, dass wir uns zutrauen, eine an uns gestellte Aufgabe zu einem im Vorfeld definierten Termin in guter bis sehr guter Qualität zu erfüllen.

Damit Mitarbeitende an diesen Punkt kommen, können ihre Vorgesetzten sie unterstützen. Folgende Tipps sorgen für ein selbstbewusstes Team.