Stehen Sie zu Ihrer eigenen Meinung

Selbstsicherheit wächst, wenn wir bedenken, dass kein Mensch unfehlbar ist. Handeln Sie nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen Sie nicht, es allen recht zu machen. Haben Sie keine Angst vor der eigenen Meinung und davor, diese auch in der Öffentlichkeit auszudrücken.

Bringen Sie sich in Gesprächen ein. Beteiligen Sie sich an Diskussionen. Provozieren Sie durchaus einmal – natürlich ohne andere Menschen zu verletzen. „Klare Kante“ zeigen heißt, dass Sie sich eben nicht „wie ein Fähnchen im Wind drehen“. Das schafft in Ihrem Umfeld Vertrauen, stärkt Ihr Selbstvertrauen und zahlt so Stück für Stück auf Ihre Selbstsicherheit ein.