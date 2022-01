Problem: neue Zuständigkeiten

Es gibt eine reine Linienorganisation, die reine Projektorganisation findet man hingegen selten. Projektorientiert arbeitende Betriebe sind meistens Mischformen oder Matrixorganisationen. Bereiche wie die IT, die Buchhaltung oder HR sind normalerweise linear ausgerichtet, daneben existiert die Projektsparte mit ihrer eigenen Struktur.

Die Gefahr: Sind die Übergänge und Schnittstellen nicht klar definiert und damit verbundene neue Positionen und Reportingwege nicht schlüssig gelöst, kommt unter den Beteiligten Verwirrung auf. Anstelle der erhofften Produktivitätssteigerung entsteht ein Effizienzverlust.

Vielen Mitarbeitern fällt es anfangs schwer, sich auf die neue Situation einzustellen und die alten Strukturen sind nicht so schnell aus den Köpfen zu bekommen. Arbeitspakete werden mit Projekt- und Tagesgeschäft vermischt, es hapert bei den Kommunikationswegen und Informationen landen nicht bei dem in der Projektstruktur vorgesehenen Empfänger.

Lösung: Vorbereitung, Geduld und Kommunikation

Auch wenn es anfangs ungewohnt ist, müssen neue Hierarchien und Verantwortlichkeiten gewissenhaft beachtet werden. Das erfordert von den Beteiligten viel Disziplin und vom Management Geduld, wenn nicht alles gleich wie erwartet funktioniert. Hartnäckigkeit ist notwendig, um neue Regeln durchzusetzen.

Projektthemen werden in Projektmeetings besprochen, Linienthemen in Abteilungsmeetings. Wird ein Teammitglied von seinem Vorgesetzten nach dem Projektstand gefragt, verweist es an den Projektleiter. Weichen die Teilnehmer von diesem Prinzip ab, muss der Projektleiter oder Moderator eingreifen und den Gesprächsverlauf zu den festgelegten Themenpunkten zurückführen.

Um das leisten zu können, muss er die jeweiligen Arbeitspakete – also die anfangs definierten Aufgabenstellungen und Zeitpläne – sehr gut verinnerlicht haben. Die neuen Rollen, Befugnisse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten werden deshalb zu Beginn der Umstellung klar beschrieben und festgelegt, damit alle Beteiligten ihre Zuständigkeiten und Verantwortungen kennen. In der sauberen Vorbereitung begründet sich also ein großer Teil des späteren Erfolgs – wie so oft im Projektmanagement