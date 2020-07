Microsoft Azure

Die Cloud-Lösung von Microsoft wird von Anwendern genutzt, weil sie sich einfach einrichten lässt. Zudem können zahlreiche Softwarelösungen und Anbindungen in die Cloud integriert werden. Neben den üblichen Office-Programmen sind Prozessmanagement-Tools und diverse Lösungen für E-Commerce erhältlich. Microsoft Azure ist durch den Einsatz eines sogenannten „Marketplace“ flexibel. Daher eignet sich diese Cloud-Lösung für Unternehmen jeder Größe. Es werden Dienste für Einzelunternehmer und für Industriekonzerne angeboten. Der Marketplace bietet unterschiedliche Services: So kann ein reiner Cloud-Speicher zur Verfügung gestellt werden, eine App-Lösung im Rahmen eines Docker-Containers oder aber auch ein Windows 10-Desktop-Client.

Kritisiert wird oft, dass für sämtliche Tätigkeiten Kosten anfallen. Im Vergleich zu anderen Lösungen sind diese aber nicht besonders hoch. Daher ist die Migration in die Microsoft Cloud auch aus wirtschaftlicher Sicht interessant. Die Nutzung des Cloud-Speichers schlägt mit Kosten in Höhe von 0,002 bis 0,01 US-Dollar pro Gigabyte zu Buche. Hier kommt es stets auf den Einzelfall an, was lokal durch die Cloud abgelöst werden soll. Der Marktanteil von Microsoft Azure lag im Jahr 2019 bei 17 Prozent. Die jährlichen Zuwachsraten liegen bei durchschnittlich 89 Prozent.

Vorteile Microsoft Azure

Sehr geringe Ausfallzeit. Microsoft garantiert eine Verfügbarkeit der Server von 99,95 Prozent. Umgerechnet auf ein ganzes Jahr bedeutet das, dass mit einer Ausfallzeit von nur 4,38 Stunden zu rechnen ist.

Es wird ein einfaches Setup angeboten. Daher kann jeder Kunde das Setup in Eigenregie durchführen, ohne den Support in Anspruch zu nehmen.

Microsoft bietet seinen Kunden viele unterschiedliche Support-Pakete an. Die monatlichen Kosten für diesen Dienst werden im Voraus angegeben, sodass eine große Kostensicherheit besteht.

Die Azure Cloud von Microsoft kann an jede Unternehmensgröße angepasst werden. Das bedeutet, dass sie bei einem Wachstum des Unternehmens flexibel angepasst werden kann.

Ein weiterer Vorteil ist die transparente Kostengestaltung mit minutengenauer Abrechnung.

Nachteile Microsoft Azure