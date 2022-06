Moderne Arbeit ohne perfekte Kollaboration ist in der heutigen Zeit nicht mehr denkbar. Die Aufgaben sind oft so komplex, dass sie nur in einer funktionierenden Zusammenarbeit erledigt werden können. Manchmal befinden sich die Mitglieder eines Teams an unterschiedlichen Orten; in anderen Niederlassungen oder im Homeoffice.

Oder sie arbeiten zu unterschiedlichen Tageszeiten in global verteilten Teams. Dann kann eine gute Zusammenarbeit nur mit technischer Unterstützung gelingen. Nachfolgend der Vergleich zwischen weitverbreiteten Kollaborationstools für die Teamarbeit.