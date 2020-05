Must-win Battles

Die Must-win Battles sind eine speziell für Führungsteams entwickelte Methode, um in klaren Schritten zu gemeinsamen strategischen Zielen zu gelangen und deren Umsetzung zu organisieren. Das Führungsteam priorisiert die zusammengetragene Liste aller Themen hin zu den entscheidenden Themen, die das Unternehmen gewinnen muss, um weiterzubestehen. Danach beseitigt es den „Toten Fisch“, der die Zusammenarbeit und die Umsetzung behindert.

Der Begriff Must-win Battles wurde gewählt, um mit der militärischen Metapher die Auseinandersetzung mit Wettbewerbern zu betonen und die hohe Dringlichkeit und Notwendigkeit zu unterstreichen. Die Methode wurde von einem Forscherteam des IMD mit Peter Killing, Thomas Malnight, Tracey Keys entwickelt und in ihrem Buch "Must-Win Battles: How to Win Them, Again and Again", erschienen 2008 im Pearson Verlag, ausführlich erläutert.