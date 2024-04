Eingreifen

Bevor der Konflikt in die vierte Stufe übergeht, arrangiert Anna ein Konfliktgespräch. Sie wählt einen neutralen Ort und stellt sicher, dass nur die beiden direkt betroffenen Personen dabei sind. Sie will damit die Vertraulichkeit und Offenheit fördern. Anna beschreibt, was sie wahrnimmt. Sie erklärt ihre neutrale Haltung und die Prinzipien ihrer Bewertung.

Moderieren und schlichten

Dann ermutigt Anna die beiden Betroffenen, ihre Sichtweisen und Gefühle offenzulegen: Jede Partei soll ihre Sicht der Dinge beschreiben und ihre Meinung sagen. Sie hört Omar und Julia genau zu und notiert sich, was diese sagen.

Dann hilft Anna, die Perspektive des anderen zu verstehen. Sie stellt an Julia und Omar die Frage: „Welche Aussage [der Gegenpartei] kannst du verstehen oder nachvollziehen? Wofür hättest du (gerade noch) Verständnis?“