Stufen der Deckungsbeitragsrechnung im Profit-Center

Die Geschäftsleitung des Unternehmens muss entscheiden, welche Kosten eines Unternehmens auf die einzelnen Profit-Center verteilt werden sollen. Möglich ist, sämtliche Kosten zu verteilen. Zu den Kosten des Gesamtunternehmens gehören etwa:

Personalkosten der Geschäftsleitung

Kosten für Stabsstellen

Kosten für die Akquisition anderer Unternehmen

Sie können dort verbleiben und nicht auf Profit-Center verrechnet werden. Wie weit die Kostenverteilung geht, hängt davon ab, nach welchen Kriterien die Geschäftsleitung den Erfolg der Profit-Center bewerten will.

Folgende Stufen der Profit-Center-Rechnung können unterschieden werden:

1. Stufe: Einzelkosten und variable Kosten des Profit-Centers

Die Einzelkosten und variablen Kosten des Profit-Centers entstehen, wenn es Leistungen erstellt. Diese Kosten können den Produkten oder Dienstleistungen des Profit-Centers direkt zugeordnet werden. Dazu zählen Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten, Vertriebsprovisionen, Sondereinzelkosten im Vertrieb oder in der Verwaltung des Profit-Centers. Diese Kosten werden vollständig dem einzelnen Profit-Center zugerechnet.

2. Stufe: Gemeinkosten und fixe Kosten, die im Profit-Center anfallen

Unabhängig davon, ob und wie viel ein Profit-Center leistet, können weitere Kosten anfallen. Beispiele dafür sind Personalkosten für Mitarbeiter in der Leitung oder Verwaltung des Profit-Centers, Entwicklungs-, Vertriebs- und Marketingkosten für Produkte, die nur das Profit-Center erstellt, Wartungs- oder Instandsetzungskosten für Maschinen, die nur das Profit-Center nutzt. Auch diese Kosten werden vollständig dem einzelnen Profit-Center zugerechnet.

3. Stufe: Kosten, die für Einzelleistungen des Unternehmens für das Profit-Center anfallen

Profit-Center nehmen Leistungen in Anspruch, die in zentralen Bereichen oder Stabsabteilungen des Unternehmens erbracht werden. Dabei kann anhand einer Kenngröße berechnet werden, wie viel der Leistungen ein einzelnes Profit-Center in Anspruch nimmt. Entsprechend werden diese Kosten nach der Inanspruchnahme auf die Profit-Center verteilt.

4. Stufe: Kosten, die für Gesamtleistungen im Unternehmen anfallen

Das Unternehmen erbringt außerdem Leistungen, die dem Unternehmen insgesamt – und damit auch direkt oder indirekt den Profit-Centern – zugutekommen. Allerdings lässt sich keine Kenngröße angeben, die eindeutig sagt, in welchem Maße ein einzelnes Profit-Center von diesen Leistungen profitiert.