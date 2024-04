Die Technik macht es möglich, aus einem stark verunreinigten Medium die hygienisch einwandfreie und verträgliche Essenz herauszufiltern. Der Clou besteht darin, die Strömung in drei aufeinander folgenden Stufen zu filtern. Genau so kann man mit der unsortierten Menge an Arbeitsthemen im nicht abreißenden Arbeitsstrom vorgehen, um die wenigen, wirklich essenziellen Aufgaben in drei Stufen herauszufiltern. Sie erfahren in diesem Beitrag, wie das gelingt.