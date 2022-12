So können Sie FILTER() einsetzen bei mehreren Suchkriterien

Im ersten Beispiel haben wir nur ein Suchkriterium für das dynamische Filtern verwendet. Sie können jedoch auch mehrere Kriterien definieren. In diesem Fall müssen Sie den Multiplikationsoperator (*) im Argument Einschließen verwenden.

Beispiel: Sie wollen alle Werte in der Liste (A2:C11) zurückgeben, die in der Abteilung "Technik" beschäftigt sind UND mit dem Nachnamen "Meier" heißen. Das zweite Suchkriterium für den Nachnamen fügen Sie in unserem Beispiel in der Zelle G2 ein. Die angepasste Formel lautet dann:

=FILTER(A2:C11;(C2:C11=F2)*(B2:B11=G2);"")

Wichtig: Die Formeln für die einzelnen Suchkriterien werden hierbei in Klammern () eingeschlossen.