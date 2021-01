Verbindung zur Unternehmensstrategie herstellen

Wenn Projekte, die mit den strategischen Zielen des Unternehmens nicht übereinstimmen, vorgezogen werden, liegt das häufig am politischen Einfluss von Sponsoren und an falsch eingeschätzten Risiken. Ein weiterer Grund dafür ist, dass Prioritäten nicht auf einer Ebene vergeben werden, die alle Abteilungen einschließt.

Wie der Name des Analytic Hierarchy Process (AHP) bereits vermuten lässt, sind bei der Priorisierung von Projekten Hierarchieebenen zu beachten. Ganz oben steht die strategische Zielsetzung des Unternehmens. Machen Sie sich klar: Welche Vision hat das Unternehmen? Welche Interessen müssen vertreten werden? Worauf arbeitet das Unternehmen hin? Die Implementierung dieser Zielsetzung muss sich im Verhalten der Führungskräfte widerspiegeln – und ebenso beim Priorisieren.

Ist die Richtung festgelegt, geht es darum, die strategischen Ziele in die Bewertungskriterien aufzunehmen; diese Ziele müssen eingehalten werden. Bietet ein Projekt keinen Mehrwert oder ist ein Projekt aufgrund knapper oder fehlender Ressourcen nicht machbar, so sollten diese von vornherein nicht in die Liste der priorisierten Projekte aufgenommen werden. Viel zu häufig kommt es vor, dass Projekte immer noch auf der To-do-Liste stehen, obwohl sie der strategischen Ausrichtung auf Unternehmensebene nicht mehr entsprechen.