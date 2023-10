Wie lässt sich die Einkaufsmenge verringern?

Um den Verbrauch von Materialien oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zu reduzieren, stehen dem Beschaffungsmanagement mehrere Hebel mit unterschiedlicher Durchschlagskraft zur Verfügung. Am Beispiel der Materialgruppe „IT-Hardware“ lässt sich die Wirkungsweise der Mengenhebel leicht veranschaulichen:

Kostenbewusstsein schaffen

Ein Mittel, um die Einkaufsmenge zu reduzieren, ist, das Kosten­bewusstsein im Unternehmen zu verbessern. Dieser Hebel zählt zu den schwächeren, weil sein Einsatz fast ausschließlich auf die Koopera­tionsbereitschaft der Mitarbeitenden setzt.

So können zum Beispiel in den einzelnen Unterneh­mensbereichen die Kosten für Hardware und Instandhaltung transparent gemacht und an die Mitarbeitenden kommuniziert werden – in der Hoffnung, dass sie vorsichtiger mit neuen Bestellungen umgehen und so zur Reduktion der Einkaufsmengen beitragen.

Bedarfskontrolle verschärfen

Ein stärkeres Mittel ist das Verschärfen der Bedarfskontrolle, bei der höherrangiger Vorgesetzte als zuvor (zum Beispiel Abteilungsleitung statt Teamleitung) die Bestellungen für IT-Hardware genehmigen. Eben­falls bewährt hat sich in vielen Unternehmen das Reduzieren der Kaufhäufigkeit von IT-Hard­ware durch längere Anschaffungs­zyklen von zum Beispiel drei auf vier Jahre.

Bedarf verringern

Einkaufs­mengenoptimierungen lassen sich vorwiegend über ein Reduzieren der eingekauften Menge bis hin zur kompletten Eliminierung von Bedarf erzielen. Wenn zum Beispiel Serverkapazitäten an verschiedenen Unternehmensstandorten getrennt voneinander genutzt werden, bleiben in der Regel Restkapazitäten ungenutzt. Eine Konsolidierung des Serverbestands schafft hier Abhilfe.

Ein komplettes Eliminieren oder zumindest drastisches Reduzieren des Bedarfs bei IT-Hardware ist unter anderem möglich, indem Kopiergeräte anschafft werden, die auch Druckfunktionen erfüllen. Dann sind weniger oder gar keine separaten Drucker mehr nötig.