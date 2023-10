1. Erstellung einer ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse wird jede Warengruppe in eine Klasse A, B oder C eingeteilt. Dazu werden alle Warengruppen absteigend nach der Höhe ihres Einkaufsvolumens sortiert.

Die Warengruppen, die in den Top-80 Prozent des Einkaufsvolumens liegen, werden in die Klasse A eingeordnet. Das sind die Warengruppen, die insgesamt 80 Prozent des gesamten Einkaufsvolumens Ihres Unternehmens ausmachen. Meist sind das nur wenige unterschiedliche Warengruppen.

Klasse B beinhaltet die Warengruppen, die in den Top-95 Prozent des Einkaufsvolumens und nicht in Klasse A liegen. Alle anderen Warengruppen werden der Klasse C zugeteilt.

Die Grenzen 80 Prozent und 95 Prozent sind nicht festgeschrieben und können flexibel dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Für alle A-Warengruppen werden die nächsten beiden Prozessschritte durchgeführt.