Beispiel: Arbeit des Methodenentwicklers am Beispiel erläutert

Der strategische Einkaufsprozess sollte durch unterschiedliche Methoden entlang der einzelnen Prozessschritte flankiert werden:

von der ABC-XYZ-Analyse

zur Strukturierung des Bedarfs,

über Methoden zur strukturierten Analyse von Einkaufsmärkten

bis hin zum Einsatz von eSourcing-Tools zur Automatisierung von Ausschreibungen.

Ein passendes Beispiel für die Arbeit des Methodenentwicklers ist die Erfassung und Strukturierung technischer und qualitativer Daten von Artikeln einer Warengruppe in einer fest definierten Spezifikationsmatrix. Dies ist eine einfache und zugleich effektive Methode, um insbesondere in Warengruppen mit hoher Artikelvielfalt, wie etwa Verpackungen, die Spezifikationen systematisch zu erfassen.

Die methodische Erfassung von Spezifikationsdaten ermöglicht es beispielsweise, das vollständige Einsparpotenzial durch die Erweiterung des Lieferantenkreises und durch die Volumenbündelung zu realisieren. Denn so werden spezielle Anforderungen oder Gemeinsamkeiten einzelner Artikel aufgrund der guten Übersichtlichkeit schneller erkannt.

In der Praxis kommt es häufig vor, dass die Spezifikationsdaten verschiedener Warengruppen auf vollkommen unterschiedliche Art dokumentiert sind. Oft nutzt jede der zuständigen Personen ein eigenes, historisch gewachsenes Arbeitskonzept. So werden die Spezifikationen einiger Artikel in Excel-Dateien festgehalten, andere werden handschriftlich auf Zettel notiert, und wieder andere Daten sind gar nicht dokumentiert.

Die Vorgabe einer Spezifikationsmatrix, die für jede Warengruppe einen ähnlichen und wiedererkennbaren Aufbau hat, kann die Weitergabe von Spezifikationen deshalb deutlich erleichtern. Eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter findet sich in der Struktur schnell zurecht und muss sich benötigte Informationen bezüglich der Spezifikationen nicht mühsam zusammensuchen.

Ebenso kann ein größerer Kreis von Lieferanten in Ausschreibungen angesprochen werden, da eine vollständig gepflegte Spezifikationsmatrix den Versand von Mustern ersetzt. So entstehen keine zusätzlichen Kosten oder Arbeit.