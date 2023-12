Wettbewerbsvorteile durch Messtechnik: Aktuelle Innovationen und Entwicklungen

Klassische Messinstrumente wie Schieblehren, Winkelmesser oder Messschrauben wurden längst weiterentwickelt und weichen immer mehr digitalen Messungen. Weitere innovative Entwicklungen der Messtechnik, die Optimierungspotenzial mit sich bringen, sind die folgenden:

Direkte Integration in Fertigungsanlagen

Das Werkstück in einen Messraum zu bringen, kostet Mitarbeitende viel Zeit. Möglicherweise steht währenddessen die Bearbeitungsmaschine sogar still. Daher sind innovative Messlösungen immer mehr darauf ausgelegt, direkt in die Fertigung integriert zu werden. Sogenannte In-Line- oder Near-Line-Messungen bieten wesentliche Vorteile.

Neben der genannten Zeitersparnis können damit manuelle Prüfungen auch automatisiert werden, was die Mitarbeitenden entlastet. Zusätzlich ist es dadurch möglich, die Produktionsprozesse in Echtzeit an die Messungen anzupassen und mögliche Fehler sofort zu korrigieren.

Direkt bei der Fertigung zu messen, bringt jedoch einige technische Herausforderungen mit sich. Beispielsweise müssen die Messgeräte robust genug sein und auch in der Fertigungshalle zuverlässige Ergebnisse liefern.

Angesichts der Umwelteinflüsse (zum Beispiel: Lärm, Erschütterungen, Temperatur) ist dies oft nur schwer umzusetzen und erfordert den Einsatz innovativer Technologien. Zudem muss die Messung schnell erfolgen, damit der Fluss der Fertigung nicht verzögert wird.

Unmittelbare Prozessanpassung

Moderne Messtechnik kann etwaige Fehler oder Abweichungen in Produktionsprozessen frühzeitig aufdecken. Ziel der Messlösungen ist es, dann sofort zu intervenieren und Parameter direkt anzupassen, um die Fertigung in kleineren Toleranzen zu halten.

Durch die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Prozessparameter in Echtzeit können Betriebsunterbrechungen minimiert und die Gesamtleistung der Anlage optimiert werden. Zudem fördert diese Art der Prozesskontrolle ein tieferes Verständnis der Produktionsabläufe, was langfristig für weitere Optimierung der Fertigungsprozesse genutzt werden kann.