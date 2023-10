Wie lässt sich der Lieferantenkreis erweitern?

Ein Erweitern des Lieferantenkreises ist komplexer in der Umsetzung, da ein Lieferantenwechsel gegebenenfalls umfangreiche Tests der Produktionsqualität (zum Beispiel Druckbildtest) erfordert. Auch ein längerer Transportweg kann Risiken für die Versorgungssicherheit beinhalten und den administrativen Aufwand erhöhen.

Scheuen Sie sich aber nicht vor der vermeintlich schwierigeren Kommunikation mit ausländischen Lieferanten. Der deutschsprachige Raum ist der größte Markt der Verpackungsindustrie in Europa und sehr attraktiv für ausländische Unternehmen. Die meisten qualifizierten Lieferanten im (europäischen) Ausland haben deshalb einen deutschsprachigen Vertrieb.

Durch ein Erweitern des Lieferantenkreises lassen sich oft erhebliche Einsparungen erzielen. Häufig wählen Unternehmen Lieferanten stark nach der Nähe zu ihrem Standort aus. In Osteuropa und der Türkei sind jedoch zum Beispiel die Lohnstückkosten deutlich niedriger als in Mittel- und Westeuropa. Die günstigeren Personal- und Produktionskosten wiegen die höheren Transportkosten meist bei weitem auf.

Bei Verpackungen aus Wellpappe lag der Fall in der Vergangenheit anders. Hier galt die Faustregel: In Frage kommen nur Lieferanten, die in einem Radius von 300 bis 400 Kilometern vom Produktionsstandort ansässig sind. Diese Regel gilt heute bei hochwertigen Verpackungen aus Wellpappe nicht mehr. Somit kommen auch weiter entfernte Lieferanten in Frage.