4. Leasingkosten senken

Die meisten Unternehmen mit großen Fahrzeugflotten nutzen Leasing. Damit sich das langfristig lohnt, sollten Sie die Konditionen immer nachverhandeln. Wenn Sie selbst kein guter oder geübter Verhandler sind, setzen Sie einen Mitarbeiter oder Partner dafür ein.

Vereinbaren Sie bei Bedarf das sogenannte Full-Service-Leasing. Bei diesem kommt der Leasinggeber für Wartung und Inspektion auf. Bevor Sie ein Fahrzeug zurückgeben, nutzen Sie den Wartungs- und Verschleißvertrag nach Möglichkeit noch einmal aus.

Wenn ein Full-Service-Leasing nicht infrage kommt, lassen Sie kleine Defekte vor der Rückgabe selbst reparieren. Ansonsten stellt der Leasinggeber Ihnen die Reparatur in Rechnung. Die Gesamtkosten sind in der Regel höher, als wenn Sie das Fahrzeug in einwandfreiem Zustand zurückgeben.