Wie Benchmarking bei der Senkung der Reklamationsquote hilft

Der Vergleich der eigenen Qualitätskennzahlen mit Kennzahlen ähnlicher Unternehmen ist deshalb sinnvoll, weil eine Reklamationsquote über 1 Prozent in der einen Branche als miserabel und in einer anderen Branche als exzellent gelten kann.

Praktisch sieht das beispielsweise so aus:

Ein Unternehmen stellt elektronische Geräte her. Die Geschäftsleitung vermutet eine hohe Reklamationsquote. Um die Situation zu verbessern, entscheidet sich das Unternehmen für Benchmarking. Es identifiziert ähnliche Unternehmen in der Branche, die ebenfalls elektronische Geräte herstellen, und vergleicht die Reklamationsquoten.

Das Unternehmen stellt fest, dass seine Reklamationsquote bei 5 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 2 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass es Verbesserungspotenzial gibt.

Im nächsten Schritt analysiert das Unternehmen die Gründe für die höhere Reklamationsquote im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Es stellt fest, dass die Hauptursache bei einem speziellen Montageschritt liegt. Kunden reklamieren häufig lose Kabelverbindungen.

Durch das Benchmarking erhält das Unternehmen Einblicke in die Best Practices anderer Unternehmen mit niedrigeren Reklamationsquoten. Es stellt fest, dass diese Unternehmen strenge Qualitätskontrollen im Anschluss an diesen Montageschritt implementiert haben und proaktiv Maßnahmen zur Verbesserung der Ausführung ergreifen.

Das Unternehmen beschließt, diese bewährten Vorgehensweisen zu übernehmen und seine eigenen Produktionsprozesse zu optimieren:

Es investiert in zusätzliche Qualitätskontrollen,

verbessert das Testing und

schult die Mitarbeitenden an den Montagearbeitsplätzen.

Im Laufe der Zeit beobachtet das Unternehmen eine Verbesserung seiner Reklamationsquote. Sie sinkt allmählich von 5 Prozent auf 3 Prozent und schließlich unter 1 Prozent. Es ist damit besser als alle Wettbewerber.