Eine hohe Fluktuation beeinflusst das Arbeitsklima und die Unternehmenskultur negativ. Langfristige Beziehungen und das Teambuilding werden erschwert, was zu einem Verlust an Unternehmenswissen und einer Verringerung des Engagements bei den verbleibenden Mitarbeitenden führen kann. Dies senkt wiederum die Arbeitsmoral und die Mitarbeiterzufriedenheit, was eine weitere Fluktuation fördert und einen Teufelskreis in Gang setzt.

Der häufige Mitarbeiterwechsel beeinträchtigt die Fähigkeit eines Unternehmens, langfristige Ziele zu verfolgen und Innovationen voranzutreiben. Ständig neue Teammitglieder einzuarbeiten und auf den aktuellen Stand zu bringen, führt dazu, dass weniger Zeit und Ressourcen für die Entwicklung neuer Ideen und die Verbesserung bestehender Prozesse zur Verfügung steht.