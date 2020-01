Wissen ausscheidender Mitarbeiter sichern

Wissen der Mitarbeiter regelmäßig festhalten

Auch wenn Sie viele Maßnahmen ergreifen, um wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden, so lässt sich doch nicht immer verhindern, dass einzelne Beschäftigte einen Jobwechsel planen. Damit sind für Ihr Unternehmen Kosten und Aufwand verbunden. Aber wenn die Trennung gut geplant und durchgeführt wird, lassen sich weitere negative Folgen vermeiden, wenn ein Mitarbeiter Ihr Team verlässt.

Voraussetzung dafür ist, dass Sie so viel wie möglich vom Wissen, vom Know-how und von der Erfahrung des Mitarbeiters sichern, bewahren und an die verbleibenden oder an neue Mitarbeiter weitergeben.

Unternehmen erhalten das Wissen ausscheidender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie präventiv vorgehen. Dazu können sie folgende Instrumente aus dem Wissensmanagement nutzen:

regelmäßige Debriefings, also Berichte zu Erfahrungen und neuen Erkenntnissen

systematische Erfahrungsberichte zu abgeschlossenen Projekten

virtuelle Communities oder Foren, in denen Experten des Unternehmens wichtiges Wissen kommunizieren und teilen

Wikis und Abteilungshandbücher, in denen die Experten ihr Wissen und ihre Erfahrungen festhalten

In jedem Fall sollten Sie rechtzeitig vor dem letzten Arbeitstag des betreffenden Mitarbeiters ein Abschlussgespräch führen.