Was Sie bei der Jobübergabe beachten sollten

In den meisten Fällen überwiegen die Vorteile einer geordneten Übergabe der Aufgaben und einer Dokumentation dessen, was die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter an Wissen und Erfahrungen gesammelt hat. Dabei sollten Sie die folgenden Aspekte besonders berücksichtigen:

Vorgesetzte in der Pflicht

Es ist Aufgabe der oder des Vorgesetzten, für eine ordentliche Übergabe und Dokumentation des Wissens und der Erfahrungen der Beschäftigten zu sorgen. Sie müssen das Debriefing anstoßen und mit dem ausscheidenden Mitarbeiter abstimmen.

Debriefing rechtzeitig planen

Das Debriefing sollten Sie rechtzeitig planen und durchführen. Sobald Ihnen bekannt ist, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin die Abteilung oder das Unternehmen verlässt, sollten Sie die Übergabe planen und einen Termin vereinbaren.

Ausreichend Zeit einplanen

Für die Durchführung des Debriefings sollten Sie ausreichend Zeit einplanen. Wie viel Zeit Sie im Einzelfall benötigen, hängt vom Aufgabenspektrum der betroffenen Person und von der Größe des Erfahrungsschatzes ab. In manchen Fällen lässt sich das Debriefing in einer halben Stunde erledigen, in anderen reicht ein ganzer Tag nicht aus.

Informationen abfragen

Im Debriefing müssen Sie die bisherigen Aufgaben und Tätigkeiten besprechen, die die Person erledigt hat. Dazu müssen Sie die richtigen Fragen stellen und alle Antworten und die damit erhaltenen Informationen festhalten. Damit nichts Wichtiges vergessen wird, sollten Sie eine Checkliste mit allen wichtigen Aspekten zur Übergabe der Arbeit nutzen.

Übergabeprotokoll erstellen

Halten Sie die Informationen in einem Übergabeprotokoll fest und dokumentieren Sie dabei nicht nur, welche Aufgaben die Person übernommen hat, sondern vor allem wie sie diese Aufgaben erledigt und was sie im Einzelnen wie durchgeführt hat.

Lassen Sie sich Vorlagen, Formulare, Checklisten, Erinnerungsnotizen und andere Aufschriebe geben, die die ausscheidende Person im Laufe der Zeit angelegt und genutzt hat. Lassen Sie sich einzelne Dinge zeigen oder vorführen und dokumentieren Sie die dafür notwendigen und hilfreichen Arbeitsschritte.