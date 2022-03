Wie funktioniert Personalcontrolling?

Prozesse und Anwendungsbereiche für das Personalcontrolling

Das Personalcontrolling soll die einzelnen Stakeholder innerhalb und außerhalb des Unternehmens mit Informationen versorgen. Welche Informationen dabei relevant sein können, ergibt sich aus den Fragen und Interessen der Stakeholder – aber auch aus den typischen Prozessen und Aufgaben des Personalmanagements.

Diese lassen sich aus unterschiedlichen Modellen zum Personalmanagement ableiten. So hat zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ein Referenzmodell entwickelt, in dem die wichtigsten Aufgaben und Prozesse des Personalmanagements aufgeführt sind. Insgesamt lassen sich folgende Kernprozesse, Aufgabenbereiche und Gestaltungsfelder für das Personalmanagement unterscheiden:

Personalstruktur und Personalbedarf

Personalmarketing, Personalbeschaffung und Personalauswahl

Personalbetreuung und Mitarbeiterbindung

Leistungsmanagement und Vergütung

Personal- und Managemententwicklung

Personalfreisetzung

Führungs- und Selbstkompetenz

Personalkosten

In diesen Bereichen fallen viele unterschiedliche Aufgaben an. Damit diejenigen, die diese Aufgaben erfüllen sollen, wissen, was genau sie tun können und wie sie dabei vorgehen, brauchen sie Informationen. Diese muss das Personalcontrolling liefern. Es muss mit Informationen versorgen.