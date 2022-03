Wie man Parameter der Kanban-Steuerung berechnet

Wiederbeschaffungszeit

Wie der Kanban-Meldebestand und der Puffer berechnet werden, hängt unter anderem von der Wiederbeschaffungszeit ab.

Wie lange dauert es, bis nach dem Erscheinen des Kanban-Signals das Lager wieder auf den gewünschten Bestand aufgefüllt ist?

Diese Wiederbeschaffungszeit ergibt sich aus der Zeit, die benötigt wird für:

Bestellung

Produktion

Lieferung oder Transport

Qualitätsprüfung bei Wareneingang (sofern notwendig)

Diese Zeiten sollten so gering wie möglich sein. Dazu werden die entsprechenden Prozesse immer wieder überprüft und nach Möglichkeiten zur Zeiteinsparung gesucht; zum Beispiel durch Automatisierung bei der Bestellung, durch kürzere Rüst- und Bearbeitungszeiten in der Produktion oder durch Wegfall der Qualitätsprüfung aufgrund von vorbeugender Qualitätssicherung in der Produktion. Solche Maßnahmen werden im Toyota-Produktionssystem und bei Lean Management mit dem Begriff Heijunka zusammengefasst.