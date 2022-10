2. Win-Win-Situation herstellen

Nicht in allen, aber in vielen Verhandlungen gibt es Lösungen, bei denen alle Seiten gewinnen. Wenn allerdings jeder an seiner Verhandlungsposition festhält und ein Kompromiss unbefriedigend erscheint, kann eine Win-Win-Lösung nicht gefunden werden. Überraschen Sie deshalb Ihren Verhandlungspartner mit Vorschlägen, von denen Sie vermuten, dass sie ihm entgegenkommen.

Ihr Vorteil: Sie erzeugen von Anfang an eine konstruktive Stimmung und führen durch Ihre Vorschläge aktiv die Verhandlung.