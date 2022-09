Wann ist eine Verhandlung auch ohne Alternative erfolgreich?

Erfolgreich wird eine Verhandlung geführt, wenn die eigenen Ziele erreicht werden. Wenn keine Alternativen vorhanden sind, hängt die Frage, welche Ziele erreicht werden, davon ab, ob auch der andere keine Alternativen hat.

Ist dies der Fall, können in einer Verhandlung ohne eigene BATNAs ambitioniertere Ziele erreicht werden. Es kommt dann darauf an, in der Verhandlung den Bereich zu finden, in dem beide Parteien möglichst viele ihrer Ziele erfüllen. Muss man ein Verhandlungsergebnis haben, bleibt ansonsten nur, die eigenen Ziele entsprechend tiefer zu hängen.