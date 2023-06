Konfliktvermeidung: Warum lässt man einen Konflikt besser erst gar nicht aufkommen?

Der Umgang mit Konflikten hängt stark davon ab, wie Konflikte in einer Kultur generell beurteilt werden. In der westlichen Perspektive können Konflikte beschrieben, analysiert und gelöst werden. Selbst ein lautstarker, offener Konflikt kann in seiner Funktion als „reinigendes Gewitter“ oder „Dampf ablassen“ akzeptiert sein.

Die westliche positive Haltung hat kulturelle Gründe. Seit der klassischen Antike gilt der Diskurs als Mittel, die Wahrheit zu finden. In der klassischen Rhetorik wird einer These eine Antithese gegenübergestellt. In der Antithese werden Probleme oder Widersprüche aufgezeigt. Letztlich ergibt sich als Synthese eine Lösung. In diesem Denken sind Deutsche aufgewachsen und in der Ausbildung sozialisiert.

Im Westen versteht man einen Konflikt als Möglichkeit, Differenzen und Probleme aufzuzeigen. Er wird als nützlich betrachtet, weil damit Sachprobleme zu lösen sind. Folglich soll man mit Konflikten offen umgehen. Konfliktgegenstand und Personen können getrennt werden. Der Fokus liegt auf der Problemlösung. Beide Konfliktgegner können gewinnen, wenn sich die Probleme lösen lassen. In dieser Sichtweise ist es unsinnig, Konflikte zu unterdrücken.

In asiatischen Kulturen sind Harmonie und ein freundliches Miteinander wichtig. Konflikte gelten per se als negativ, weil sie die Harmonie gefährden. Die Wurzeln dafür liegen in den früheren Arbeitsbedingungen der Reisanbaukulturen. Die Arbeit in den Reisfeldern stellte hohe Anforderungen an die Kooperationsfähigkeit und an den Zusammenhalt der Gruppe. Wenn ein starker Gruppenzusammenhalt essenziell für das Überleben einer Gemeinschaft ist, ist es kontraproduktiv, Konflikte auszutragen. Man darf sie dann nicht zulassen. Durch diese spezifischen Voraussetzungen in der kulturellen Entwicklung konnte sich Konfliktvermeidung in Asien langfristig als gesellschaftliche Norm etablieren. Der besondere Wert der Harmonie gilt auch heute noch in modernen Arbeitsumfeldern.

Konflikte gefährden in der Wahrnehmung der Chinesen nicht nur die Beziehungen und die gute Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder untereinander, sondern auch die Gesichtswahrung, ein weiterer starker Wert in der Kultur. In chinesischer Sicht werden entstandene Konflikte deshalb als ein Mangel an Selbstdisziplin oder ein Ausdruck emotionaler Unreife beurteilt.

Personen und Konfliktgegenstand können nicht wie im Westen getrennt werden. Konfliktmanagement bedeutet in chinesischer Sicht deshalb, die Beziehungen zwischen den Kontrahenten zu „retten“, dabei diskret und subtil vorzugehen. Die meisten der Regeln westlichen Konfliktmanagements, indem man beispielsweise einen Konflikt eskalieren lässt, sind nicht anwendbar. Daher kommt der Konfliktprävention in der Zusammenarbeit mit Asiaten eine besondere Bedeutung zu.

Als Ideal gilt es, Konflikte von vorneherein auszuschließen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsweise in Organisationen. Beispielsweise werden Meetings und Tagungen mit großer Sorgfalt vorbereitet. Auswahl der Teilnehmer und die Sitzordnung werden zu diesem Zweck genau festgelegt. Man will sich absichern, um möglichst keine Unannehmlichkeiten, die einen Konflikt auslösen könnten, aufkommen zu lassen.

Aus diesem Grund haben Verhandlungen mit Asiaten oft ein striktes Ritual und eine Vielzahl von Teilnehmenden. Alles muss harmonisch ablaufen, niemand darf ausgelassen werden. Man will dafür sorgen, dass Konflikte erst gar nicht entstehen.