Welche Geschenke sind beim ersten Besuch in China angebracht?

Oft muss man Geschäftspartner beschenken, die man bisher nur über die Kommunikation per E-Mail oder Telefon kennt. Die sicherste Wahl in einer solchen Situation sind zum Beispiel Bildbände aus der eigenen Herkunftsstadt oder der Heimatregion. Je nach Lokalität gibt es diese mittlerweile auch in Englischer Sprache oder sogar auf Chinesisch.

Daneben sind Mitbringsel aus dem lokalen Kunsthandwerk, wie etwa Bierkrüge oder Souvenir-Teller eine relativ sichere Möglichkeit, den asiatischen Geschäftspartner zu erfreuen. Vorsicht ist jedoch bei kulinarischen Spezialitäten wie beispielsweise Nürnberger Lebkuchen oder Aachener Printen geboten. Nicht immer treffen diese Produkte den Geschmack der Geschäftspartner in Fernost.

Für männliche Geschäftspartner ist dagegen Hochprozentiges eher geeignet. Hier bieten sich edle Cognacs ebenso an wie regionale Schnäpse.

Geschenke sollten generell qualitativ hochwertig sein und einen Bezug zum Herkunftsland haben. Selbst wenn wir bestimmte Geschenkartikel vielleicht als kitschig einstufen, treffen diese oft den Geschmack der chinesischen Geschäftspartner.