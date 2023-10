Die Industriepolitik Chinas

Über diese Wertekonflikte hinaus werden die drei großen industriepolitischen Initiativen Chinas zunehmend kritischer betrachtet:

Made in China 2025

Mit dem Vorsatz, bis 2025 das Niveau einer voll entwickelten Industrie zu erreichen, hat China Innovation, Forschung und Entwicklung massiv gefördert und subventioniert. China strebt die Technologieführerschaft in zehn definierten Branchen an – letztlich in denjenigen Branchen, in denen Deutschland bislang führend war.

Eine 2023 veröffentlichte Studie des IW zeigt nun die Konsequenzen: China macht Deutschland auf dem EU-Markt immer stärker Konkurrenz. In vielen Bereichen hat China seine Anteile an den EU-Importen zwischen 2020 und 2022 stark ausgebaut. Dies gilt vor allem auch für hochwertige Industriegüter, auf die deutsche Unternehmen bislang spezialisiert waren.

Auch die chinesische Subventionierung der E-Mobilität ist in der Kritik: Die EU will Maßnahmen treffen, um das Überschwemmen der Märkte mit günstigen chinesischen E-Autos zu verhindern.