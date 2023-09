Mögliche Rollen und Hierarchien im Projektteam

In Projektteams spielen die folgenden sechs Rangordnungen eine Rolle. Aus diesen können sich Potenziale für Konflikte ergeben, welche die Zusammenarbeit nachhaltig stören.

Ordnung gemäß Hierarchie

Hier wirkt die Hierarchie der Aufgabenbereiche. Wer einen größeren oder wichtigeren Aufgabenbereich verantwortet, der rangiert vor jenen, die einen kleineren oder unwichtigeren Bereich im Projekt verantworten.

Ordnung gemäß Dienstalter

Wer länger im Unternehmen arbeitet, hat Vorrang vor denen, die später angefangen haben. In langlaufenden Projekten bildet sich mitunter auch eine Rangordnung gemäß der Zugehörigkeit zum Projektteam. Wer bereits länger im Projekt mitarbeitet, genießt Vorrang vor den Neuankömmlingen.

Ordnung gemäß Lebensalter

Die Älteren haben Vorrang vor den Jüngeren. Das Lebensalter steht hierbei oft für Wissen und Erfahrung, die mit zunehmendem Alter mehr werden.

Ordnung gemäß Kompetenz

Hier hat derjenige das größere Gewicht, der bei der fachlichen Arbeit die größere Kompetenz hat – selbst wenn der andere eine höhere Position innehat.

Ordnung gemäß Einsatz

Wer sich im Projekt mehr einbringt, wer mehr beiträgt, mehr Zeit, mehr Energie, mehr Wissen oder mehr Können einsetzt, hat Vorrang vor dem, der weniger investiert.

Ordnung gemäß Leistung

In Projekten spielt die Leistung des einzelnen Teammitglieds eine wichtige Rolle. Entscheidend ist dabei weniger der Einsatz an Zeit oder Energie als der Beitrag zum Projekterfolg. Wer in diesem Sinn leistungsstärker ist, blickt auf leistungsschwächere Kolleginnen und Kollegen herab, die eher als Trittbrettfahrer gesehen werden.

Der Vollständigkeit wegen sei erwähnt: Neben den genannten Ordnungskriterien gibt es mit Eigentum, familiärer Herkunft und ethnischer Zugehörigkeit noch drei weitere Kriterien, die allerdings in Projektteams keine Rolle spielen (sollten).