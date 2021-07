Spielzüge für das Wicked Problem Solving

Die Wicked-Problem-Solving-Methode besteht aus einem Set von 46 verschiedenen Spielzügen, die jeweils kombiniert, nacheinander oder getrennt verwendet werden können. Jeder Spielzug enthält die drei Basisschritte: Fragen, Visualisierung und mit nächsten Schritten vorankommen. Im Folgenden werden drei einfache Spielzüge vorgestellt, die für jede Art von Problem und Herausforderung verwendet werden können: Post Up, Cluster und Sort It.

Post-Up-Methode

Die Post-Up-Methode beginnt damit, eine zentrale Frage zu stellen. Zum Beispiel: „Was sind eure Ideen, um das Unternehmen nachhaltiger zu gestalten?“ Im nächsten Schritt, der Visualisierung, werden die Teilnehmenden dazu aufgerufen, auf einem digitalen Board Ideen, Antworten und Gedanken auf digitalen Haftnotizen zu sammeln.

In dieser Phase müssen die Ideen noch nicht aktiv besprochen werden. Ein stilles Sammeln sorgt dafür, dass die Kreativität gefördert wird und sich die Gruppe gleichmäßig austauscht. Meist folgt darauf ein zweiter Spielzug wie zum Beispiel Cluster. Die verschiedenen Punkte können aber auch schon nach diesem Spielzug laut vorgelesen und besprochen werden.

Cluster-Methode

Der Cluster-Methode geht immer eine Ideensammlung wie zum Beispiel Post Up voraus. In diesem Spielzug versuchen wir, die Gedankengänge zu sortieren und zu sammeln. Dabei steht die Frage im Zentrum: „Was sind die übergeordneten Themen der Ideen?“ Die Teilnehmenden werden dazu aufgerufen, die gesammelten Impulse zu verschieben, zu sortieren und in Gruppen zu bündeln.

Dabei werden sich einige Ideen überschneiden, einige Gedankengänge ausgebaut und einige Kategorien ergänzt. Sobald auch hier in Stille sortiert wurde, werden die Kategorien gemeinsam beschrieben, besprochen und definiert. So ergeben sich die Kernthemen der Herausforderung.

Sort-Methode

Der Spielzug Sort stellt die zentrale Frage: „Wie wollen wir unsere Ideen ordnen?“ Damit lassen sich die verschiedenen Ideen priorisieren. Die gesammelten Ideen werden in eine Reihenfolge gebracht. Hierbei können zum Beispiel Relevanz, Priorität, Dringlichkeit oder Kosten als Maßstab verwendet werden.

Alle Teilnehmenden versuchen nun, nach diesen Kriterien die Ideen abzuwägen und in eine Reihenfolge zu bringen. Es können in diesem Schritt je nach Komplexität auch verschiedene Priorisierungen aufgegriffen werden. Durch die Reihenfolge gehen die ersten und wichtigsten Schritte hervor, welche zum Schluss nochmals thematisiert werden: „Ist jeder mit der Reihenfolge einverstanden? Gibt es vielleicht noch letzte Änderungen? Und welche ersten Schritte werden dadurch unternommen?“