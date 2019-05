Kundenbeziehungen mit System aufbauen

Der Ansatz von Verkäufern bei der Neukundenakquise lautet oft: „Da hauen wir mit einem niedrigen Preis rein.“ Dieses Vorgehen empfiehlt sich nur, wenn dem Kunden letztlich gleichgültig ist, wer liefert: Hauptsache, der Preis stimmt. Das trifft allerdings nur auf Güter zu, die bei allen Lieferanten dieselbe Qualität haben und die eine geringe Relevanz für die Leistung des Kunden haben.

Anders ist dies bei Dienstleistungen und Investitionsgütern, die für die Leistungsfähigkeit und Leistungskraft des Kunden von Bedeutung sind. Hier kommt man als neuer Lieferant mit „Dumping-Angeboten“ nicht weit. Vielmehr denkt zum Beispiel ein Werksleiter, der ein Angebot mit einem niedrigen Preis erhält: „Mist, wenn mich unser Einkaufsleiter zwingt, dieses Angebot anzunehmen, muss ich die Arbeitsabläufe modifizieren, das NC-Programm neu programmieren, und, und, und … Kurz: Das bedeutet für mich Mehrarbeit.“ Also ruft er beim bisherigen Lieferanten an und sagt: „Gehe mit deinem Preis runter, dann bleiben wir im Geschäft.“

Mit „Kampfpreisen“ kommt der Verkäufer also nicht weit. Er muss vielmehr eine Beziehung zu den Entscheidern beim potenziellen Neukunden aufbauen. Zunächst muss er ermitteln: Wer ist an der Kaufentscheidung beteiligt? Und wer sind die Schlüsselpersonen in diesem Prozess? Mit diesen Personen muss der Verkäufer systematisch eine Beziehung aufbauen. Zum Beispiel, indem er sich mit ihnen regelmäßig trifft – nicht um ihnen unmittelbar etwas zu verkaufen, sondern um sich mit ihnen auszutauschen, um über die Marktentwicklung oder die Herausforderungen zu sprechen, vor denen der Kunde gerade steht.

Intensiviert sich so der Kontakt mit der Zeit, sagt eine Schlüsselperson beim Kunden gewiss irgendwann: „Gut, dass Sie gerade hier sind. Wir haben da eine Sache, die uns Kopfzerbrechen bereitet. … Was würden Sie da vorschlagen?“ Die Tür zum „Portemonnaie“ des Kunden öffnet sich einen Spalt, und der Anbieter erhält die Chance, bei einem ersten Auftrag seine Leistungsfähigkeit zu beweisen. Offeriert er dem potenziellen Kunden dann eine passende Lösung mit erkennbarem Nutzen, fasst der Kunde allmählich Vertrauen in die Kompetenz des neuen Lieferanten und geht mit ihm eine „Kunden-Lieferanten-Beziehung“ ein.

Diese Zusammenhänge des „strategischen Verkaufens“ sind vielen Verkäufern nicht ausreichend bewusst. Oft fehlt ihnen für ein solches Vorgehen die Geduld. Also sollten ihnen ihre Vorgesetzten diese Zusammenhänge vermitteln. Zudem sollten sie mit ihnen Meilensteine auf dem Weg zum „großen Erfolg“ vereinbaren – nicht nur, um den Fortschritt in der Kundenbeziehung messen zu können, sondern auch, damit ihre Mitarbeiter auf dem Weg zum Ziel bereits Erfolgserlebnisse haben. Sonst werfen sie irgendwann enttäuscht die Flinte ins Korn. Solche Meilensteine können sein: „Ich treffe mich mit fünf potenziellen Großkunden regelmäßig zum Erfahrungsaustausch“. Oder: „Ich besuche mit zwei potenziellen Kunden Unternehmen, die schon mit unseren Produkten arbeiten“.