Warum kluge Tourenplanung wichtig ist

Dabei ist Tourenplanung längst keine rein logistische Aufgabe mehr. Sie entscheidet darüber,

welche Kunden regelmäßig besucht werden,

wie ausgewogen die Auslastung der Mitarbeitenden ist und

wie schnell auf kurzfristige Änderungen reagiert werden kann.

Klassische Ansätze stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Tourenplanung per Karte, Excel-Tabelle oder aus dem Bauch heraus reicht nicht mehr aus.

Die Mitarbeitenden im Außendienst müssen viele Aspekte gleichzeitig im Blick behalten:

Hunderte Kundenadressen

unterschiedliche Besuchsprioritäten

Öffnungszeiten der Kunden

Fahrzeiten

persönliche Präferenzen

Genau hier setzt KI-gestützte Tourenplanung an.