Erfolgsrechnung im Fuhrparkmanagement

Erlöse erfassen

Erfassen Sie dazu in der Tabelle ERLÖSE (Abbildung 1) alle Umsätze, die Sie mit Ihrem Fuhrpark erzielen. In der Tabelle werden die Erlöse einzeln pro Fahrzeug und mit dem Datum, zu dem die Leistung erbracht wurde, erfasst. Sie können den Umsatz (Wert) berechnen aus:

Kilometerleistung, berechnet aus km-Stand-bis abzüglich km-Stand-von = km

Preis (Satz) pro geleistetem Kilometer, entspricht Kilometersatz/Pauschale

Weitere Erlöse oder Umsätze, die sich aus Leistungen ergeben, die nicht „pro Kilometer“ abgerechnet werden, können Sie in der Spalte Wert einzeln erfassen.

Sie halten außerdem fest, um welche Erlösart es sich jeweils handelt. Unterscheiden Sie in der Tabelle SONSTIGES, in der Sie sämtliche Stammdaten hinterlegen, die Erlösarten, die für Planung und Steuerung sowie für die Erfolgsbeurteilung Ihres Fuhrparks wichtig sind. Einige Erlösarten werden Kilometer-bezogen ermittelt, andere ergeben sich als Pauschale. Halten Sie dies in der Spalte Verrechnung fest.