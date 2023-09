Operative Vertriebsplanung und Vertriebssteuerung

Notfallplanung für Unternehmen Operative Prozesse im Notfall planen

Nach der Bestandsaufnahme und den wichtigsten Regelungen für den Notfall im Unternehmen, wird in den folgenden Schritten geplant, was dann im Notfall im Einzelnen ablaufen sollte. Entscheidend ist zunächst, dass der Betrieb weiterläuft. Dazu müssen die betroffenen Personen wissen, was Sie als Erstes zu tun haben, wenn die Geschäftsleitung ausfällt.