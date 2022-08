Ablauf des Mahnprozesses und Formulierung von Mahnungen

Ablauf des Mahnprozesses

Halten Sie sich konsequent an den folgenden Ablauf. Achten Sie darauf, dass die Fälligkeitstermine jeweils auf einen Werktag fallen. Geben Sie immer das genaue Datum an, dann sind Sie „auf der sicheren Seite“. Gesetzlich geregelt ist nur, wann und unter welchen Bedingungen der Schuldner (Kunde) in Verzug gerät (in § 286 BGB). Ab diesem Datum können Sie mahnen.

Wichtig: Sie müssen nicht dreimal mahnen. Gewerbliche Kunden (Geschäftskunden) geraten in Verzug, wenn Sie die Rechnung bis zum Fälligkeitstermin nicht bezahlen. Für Privatkunden gilt das nur, wenn sie in der Rechnung darauf hingewiesen wurden.

Üblich ist aber ein gestufter Mahnprozess, der in der folgenden Übersicht erläutert ist. Wann Sie eine Mahnung oder Zahlungserinnerung versenden, bleibt Ihnen überlassen. Sie sollten dies davon abhängig machen, welche Bedeutung der Kunde für Sie hat. In der folgenden Aufstellung sind Orientierungswerte genannt.