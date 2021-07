Maßnahmen und Aktionen für das Working Capital Management

Prozesse und Abläufe mit Working Capital Management verbessern

Prüfen Sie für Ihr Unternehmen, an welchen Stellen Sie mit den Maßnahmen zum Working Capital Management ansetzen können. Orientieren Sie sich dabei am Wertschöpfungsprozess. Schwerpunkte sind:

Auswahl von Lieferanten

Zusammenarbeit mit Lieferanten

Bestellung, Anlieferung, Zahlungsabwicklung

Logistik, Lagerung, Transport

Produktionsplanung und Steuerung

Auslieferung und Abnahme

Rechnungsstellung und Rechnungsverfolgung

An welchen Stellen sehen Sie für Ihr Unternehmen besondere Defizite? Überprüfen Sie die Schwachstellen in Ihrem Unternehmen, die dazu führen, dass zu viel Kapital in Umlaufvermögen steckt, Forderungen gegenüber Kunden nur zögerlich bezahlt oder Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten zu schnell ausgeglichen werden. Stellen Sie eine Liste möglicher Handlungsfelder zusammen. Leiten Sie daraus Projekte, Aktionen oder einzelne Maßnahmen ab. Fassen Sie diese in der folgenden Vorlage zusammen.